 كندا تعتزم إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات - بوابة الشروق
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كندا تعتزم إرسال أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا وفرض المزيد من العقوبات

د ب ا
نشر في: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 3:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 20 أبريل 2022 - 3:20 ص

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء أن أوتاوا سترسل المزيد من المدفعية الثقيلة لدعم القوات الأوكرانية، استجابة لطلب من رئيسها فولوديمير زيلينسكي.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي في نيو برونزويك: "نحن على اتصال وثيق مع الرئيس زيلينسكي منذ البداية ونحن مستجيبون للغاية لما يحتاجونه بشكل أكثر تحديدا".

وأضاف: "أحدث طلب من جانبهم لكندا هو مساعدتهم بالمدفعية الثقيلة لأن هذا ما تمر به مرحلة الحرب الآن وسترسل كندا مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا".

وقال ترودو إن المزيد من التفاصيل ستعلن في الأيام المقبلة.

كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، بما في ذلك المدفعية، بعد شهرين تقريبا من بداية العلميات العسكرية الروسية.

وسيتم تسليم 18 مدفع هاوتزر ميداني وعد بها إلى أوكرانيا "قريبا جدا"، حسبما قال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي يوم الثلاثاء.

كما كشف ترودو النقاب عن عقوبات جديدة ضد 14 حليفا آخر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمن فيهم ابنتاه البالغتان. وسيتم تجميد أصولهم في كندا ولن يتمكنوا بعد الآن من القيام بأعمال تجارية هناك.

وفي الأيام القليلة الماضية، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات مماثلة.

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