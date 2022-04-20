السيطرة على حريق داخل مخزن تشوين بكفر الزيات في الغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب في أحد المخازن داخل عقار سكني مأهول بالسكان بشارع الغرباوي بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا يفيد اندلاع حريق هائل في مخزن تشوين بشارع الغرباوي بدائرة مركز كفر الزيات.

وعلي الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتم الدفع بـ سيارتي إطفاء وسيارات إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

ونجح رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المناطق السكنية، وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد اشتعال النيران مرة أخرى دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن النيران أتت على محتويات المخزن بأكملها.

وعلل صاحب المخزن أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في لوحة المفاتيح، بسبب زيادة الأحمال دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.