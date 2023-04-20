إيهاب أمين: حققنا كأس مصر في ظروف استثنائية

عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة كأس مصر على حساب الزمالك في ختام منافسات البطولة.

وأوضح أن الفريق حقق اللقب في ظل ظروف استثنائية للغاية، تمثلت في غياب أكثر من لاعب، وأن بقية اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في التتويج باللقب عن جدارة.

وأشار إلى أن اللقب جاء في توقيت مهم للغاية، وأن دعم جماهير الأهلي كان له مفعول السحر في التتويج باللقب، خاصة أن المباراة جاءت قوية للغاية من جانب الفريقين.

ووجه إيهاب أمين التحية لكل من ساند الفريق، متمنيًا أن ينجح «رجال سلة الأهلي» في الفوز ببطولة إفريقيا ودوري السوبر للمحترفين.

وكان الأهلي قد توج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 72-65 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأربعاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.