 القيادة المركزية الأمريكية تنفي شن ضربات جوية بالعراق: تقارير غير صحيحة - بوابة الشروق
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القيادة المركزية الأمريكية تنفي شن ضربات جوية بالعراق: تقارير غير صحيحة

وكالات
نشر في: السبت 20 أبريل 2024 - 10:03 ص | آخر تحديث: السبت 20 أبريل 2024 - 10:03 ص

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أنباء تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية في العراق.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً): "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق اليوم، هذه التقارير غير صحيحة. لم تقم الولايات المتحدة بشن غارات جوية في العراق اليوم"، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، فجر السبت، وقوع انفجار في مقرها في قاعدة كالسو العسكرية شمالي محافظة بابل.

وأضافت الهيئة أن "فريق تحقيق وصل على الفور إلى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسيتم توفير التفاصيل في حال انتهاء التحقيق الأولي

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