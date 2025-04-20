محافظ المنيا يشهد أعمال التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر 148

نفذت محافظة المنيا اليوم الأحد، فعاليات أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر 148، والذي تنفذه خلال الفترة من 20 وحتى 22 أبريل الجاري، حيث شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء فعاليات التدريب بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة.

وحضر فعاليات التدريب اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، اللواء أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة، بمشاركة رؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فيما يخص ملف التعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، وذلك من خلال سيناريوهات واضحة وأساليب تدريبية عالية، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها ومراجعتها بشكل دوري، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

وأوضح "كدواني"، أن هذا التدريب المشترك الذي تشهده المحافظة اليوم يمثل محاكاة على أرض الواقع وتدريباً على مجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون بين مركز السيطرة بالمحافظة، لافتاً إلى أن التدريب يهدف إلى صقل مهارات مديري الأجهزة التنفيذية في رفع حالات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها لمجابهة الأزمات والكوارث، وتنمية مهارات القائمين عليها لتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، بالإضافة إلى تدريب الأجهزة التنفيذية على أسلوب تنفيذ إجراءات تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة.

وأشار إلى أنه تزامناً مع بدء توريد محصول القمح لعام 2025، فقد تم تكليف الجهاز التنفيذي، ورؤساء الوحدات المحلية برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أمر طارىء وضرورة وضع بدائل وحلول عاجلة لجميع النقاط الاستراتيجية التي تستقبل محصول القمح من شون وصوامع وهناجر، وكذلك التعامل بشكل فعال مع أى معوقات تواجه المزارعين أثناء أعمال التوريد وحلها بشكل فوري وسريع، وذلك سعياً نحو تحقيق المستهدف من محصول القمح هذا العام وكذلك تحقيق اكتفاء ذاتي من المحصول الاستراتيجي، وضمان انتظام أعمال التوريد.

وأعلن محافظ المنيا، أن إدارة الأزمات تتم من خلال أرقى طرق التدريب بهدف رفع كفاءة الأجهزة التنفيذية واستغلال جميع الإمكانات المتاحة بالتنسيق مع محافظات الجوار للتغلب على الأزمات والأحداث الطارئة.

وأشاد بالإعداد الجيد لتنفيذ التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة والذي يُتيح الوصول لأنسب أسلوب للتعاون بين الأجهزة التنفيذية وعناصرها المختلفة، وكذلك استغلال الإمكانيات المتاحة للمحافظة لتكون قادرة على التصدي للأزمات والكوارث ورفع الآثار الناتجة عنها.

وشهد المحافظ، عرضاً تفصيلياً تضمن أدوار جميع الجهات المشاركة في التدريب والمقومات والإمكانيات الموجودة لدى كل جهة، كما تضمن العرض إمكانيات واستعدادات جميع القطاعات في المحافظة، ومدى الجاهزية بكل قطاع وكل التنسيقات والترتيبات التي يتم تنفيذها لمجابهة الأزمات، والكوارث الطبيعية والصناعية المحتملة.

وتناول اللقاء تلاوة آيات من الذكر الحكيم، والوقوف دقيقة صمت وعزف سلام الشهيد تقديرا وعرفاناً بدورهم وتضحياتهم الغالية من أجل رفعة الوطن، كما كرم محافظ المنيا قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عدداً من أسر شهداء القوات المسلحة ممن ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن.

وقدم اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، عرضاً شاملاً وتفصيلياً حول المحافظة وكل المقومات والإمكانيات الموجودة بها، و استعدادات جميع القطاعات في المحافظة ومدى الجاهزية بكل قطاع.

وأشار إلى أن التدريب يفيد تقدير الموقف والإجراءات العاجلة لمجابهة الأزمات والكوارث واتخاذ القرارات المناسبة وسرعة عودة الحياة إلى طبيعتها بعد الحدث واتخاذ القرارات اللازمة فى الوقت المناسب حيال المواقف مع التأكيد على الدروس المستفادة والخبرات المكتسبة وربطها بالواقع العملي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي حول دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكذلك عرض فيلم تعريفي عن المحافظة من إعداد إدارة الإعلام والتواصل.