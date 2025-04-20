الجامعة العربية تشارك في الدورة الخامسة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية

شاركت الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلة في قطاع الشؤون الاقتصادية، في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية في مدينة شنغهاي الصينية.

وعُقدت الفعاليات تحت عنوان "تنفيذ مبادرة التنمية العالمية والدفع بتقدم التعاون الصيني العربي نحو آفاق جديدة"، باستضافة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية تحت رعاية وزارة الخارجية الصینیة.

وتناولت جلسات المنتدى سبل التعاون العربي الصيني في المجالات الاقتصادية المختلفة، والتعاون في المجالات التكنولوجيا المختلفة، وتنفيذ مبادرة التنمية العالمية، بالإضافة إلى مقترحات لمجالات اقتصادية جديدة في إطار التعاون العربي الصيني.

ویعد المنتدى الصيني العربي للإصلاح والتنمية منصة ھامة لتبادل الخبرات حول الإصلاح والتنمية في المجالات الاقتصادية المختلفة بین الجانبين العربي والصيني، كما أنه يأتي ضمن الخطة التنفيذية لبرنامج التعاون العربي الصيني.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة تشارك في أعمال الدورة الدراسية 24 لمسؤولين الدول العربية والتي ينظمها مركز الدراسات الصيني العربي على هامش أعمال المنتدى، وتهدف الدورة إلى تسليط الضوء على مجالات التعاون العربية الصينية، في ظل التقدم التكنولوجي الذي تشهده الصين بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات.