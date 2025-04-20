تنظيم مظاهرة أمام البرلمان التايواني لمطالبة الحكومة بإنهاء حربها ضد الماريجوانا

نظمت إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن إلغاء تجريم القنب في تايوان، مظاهرة أمام مبنى البرلمان؛ لمطالبة الحكومة بإنهاء "حربها" ضد الماريجوانا.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأحد، بأن جمعية تايوان للتوعية بسلامة القنب نظمت الفعالية أمس السبت، تحت عنوان "2025 جرين سينسيشن"

ودعت المنظمة، خلال الفعالية نواب البرلمان ورئيس البلاد لاي تشينج تي، إلى القضاء على وصمة العار المرتبطة بالماريجوانا والسياسات التمييزية ضد مجتمع الماريجوانا، بحسب ما ورد في المواد الترويجية الخاصة بالجمعية.

وحثت الجمعية، الحكومة على تخفيف سياساتها بخصوص المستويات المسموح بها من مادة "رباعي الهيدروكانابينول"، ومواءمة سياسة استخدام القنب مع المعايير الدولية، وإزالة القنب من حملات مكافحة المخدرات التي تقودها الحكومة.