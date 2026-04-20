تقرير: زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صواريخ باليستية

أشرف الزعيم الكوري الشالي كيم جونج أون يوم الأحد على تجربة إطلاق الصاروخ الباليستي التكتيكي المحسن أرض-أرض هواسونج فو-11 را، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الغرض من تجربة الإطلاق هو التحقق من خصائص وقوة الرأس الحربي للقنبلة العنقودية والرأس الحربي للألغام المتشظية المطبق على الصاروخ الباليستي التكتيكي.

وجاء في التقرير أنه جرى إطلاق خمسة صواريخ باليستية تكتيكية باتجاه المنطقة المستهدفة حول جزيرة تبعد حوالي 136 كم، ضربت مساحة تتراوح بين 5ر12 و13 هكتارا بكثافة عالية جدا، مما أظهر قوتها القتالية بشكل كامل.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي عن رضاه عن نتائج الاختبار، وقال إن تطوير وإدخال رؤوس حربية عنقودية مختلفة يمكن أن يلبي الطلب العملياتي للقوات المسلحة في البلاد بطريقة أكثر إرضاءً وفعالية، وفقاً للتقرير.