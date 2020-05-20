فاز النجم أحمد السقا على الفنان شريف سلامة، في حلقة اليوم الأربعاء من برنامج «اغلب السقا»، الذي تقدمه رزان مغربي على قناة «إم بي سي مصر».

وترك السقا لضيف الحلقة اختيار المؤسسة الخيرية التي يتم منحها جائزة اليوم التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، فاختار شريف سلامة جميعة رسالة الخيرية.

وتعتمد فكرة البرنامج على تحد بين الفنان أحمد السقا وضيف الحلقة، من خلال ست ألعاب يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للحصول على نقاط المراحل الست، ليفوز أحد المنافسين بالجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه يتبرع بها الفائز لإحدى المؤسسات الخيرية.