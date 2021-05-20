 شهيد وإصابة في قصف إسرائيلي شمال بيت لاهيا - بوابة الشروق
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شهيد وإصابة في قصف إسرائيلي شمال بيت لاهيا

هديل هلال
نشر في: الخميس 20 مايو 2021 - 12:06 م | آخر تحديث: الخميس 20 مايو 2021 - 12:06 م

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح اليوم الخميس، بسقوط شهيد وإصابة واحدة في قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا الواقعة شمال قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى اندلاع حريق كبير بمصنع في غارة على حي الزيتون، وذلك في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ يوم الاثنين الموافق العاشر من مايو الجاري، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 230 شهيدًا، بينهم 65 طفلاً، و39 سيدة، و17 مسناً، و1710 مصابين بجروح مختلفة.

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