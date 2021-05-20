الدولية للطاقة الذرية: نتفاوض على تمديد الاتفاق مع إيران بشأن مراقبة مواقعها النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذريةن أن الاتفاق المبرم بينها وإيران في فبراير بشأن مراقبة المنشآت النووية في إيران، لا يزال ساري المفعول، وأن مفاوضات جارية على تمديده.

وذكرت الوكالة في بيان أصدرته، اليوم الخميس أنها تجري مشاورات في الوقت الحالي مع إيران بشأن تطبيق التفاهم القائم بشأن الاتفاق المبرم في 21 فبراير الذي تنقضي فترة سريانه يوم غد الجمعة، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وأكدت الوكالة أن مديرها العام رافائيل غروسي سيقدم تقريرا بهذا الخصوص إلى مجلس محافظي الوكالة في الأيام القادمة.

وأعلنت الوكالة الدولية وإيران في فبراير الماضي أن طهران تخفض مستوى التعاون مع الوكالة، بما يشمل إلغاء الزيارات التفقدية المفاجئة، لكن الطرفين توصلا إلى اتفاق على مواصلة الوكالة "أنشطة المراقبة والتحقق المطلوبة" في إيران.

ويحظى هذا الاتفاق بأهمية خاصة في ظل المفاوضات الدولية الجارية حاليا في فيينا بمسعى لاستئناف الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وحذر دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أمس من أن التوصل إلى حل لهذه المسألة يحظى بأهمية قصوى.