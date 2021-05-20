بلينكن ولافروف يناقشان تطبيع العلاقات الأمريكية الروسية

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ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تطبيع العلاقات الثنائية خلال لقائهما المباشر للمرة الأولى أمس الأربعاء في أيسلندا.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تسعى إلى "علاقة مستقرة يمكن التنبؤ بها مع روسيا" وذلك في تعليقات أدلى بها قبل الاجتماع ، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

إلا أنه قال أيضا: "ليس سرا أن لدينا خلافاتنا"، وذلك قبل الاجتماع الذي عقد على هامش اجتماع وزاري لمجلس القطب الشمالي.

وقال بلينكن: "عندما يتعلق الأمر بهذه الخلافات، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أنه "إذا تحركت روسيا بقوة ضدنا وضد شركائنا وحلفائنا، فسوف نرد".

ورد لافروف قائلا إن البلدين "يختلفان كثيرا عندما يتعلق الأمر بتقييمنا للوضع الدولي وأساليبنا تجاه كيفية حله".

وأضاف الوزير الروسي: "مستعدون لبحث كافة القضايا المطروحة على الطاولة على أساس أن مناقشاتنا ستكون نزيهة وواقعية وبالاحترام المتبادل".