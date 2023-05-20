رقم قياسي لـ صلاح وفيرمنيو بقميص ليفربول في البريميرليج

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حقق محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو لاعبا نادي ليفربول، رقما قياسيا خلال مواجهة فريقهما وأستون فيلا مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله قد حسم نتيجة مباراة ليفربول وأستون فيلا، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد مساء اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن تمريرة صلاح الحاسمة إلى فيرمنيو تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركة بين الثنائي خلال مباريات البريميرليج.

وقدم صلاح 12 تمريرة حاسمة لفيرمنيو خلال مشاركتهما معًا في مباريات الدوري الإنجليزي، مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري.

وأوضحت أوبتا أن الثنائي هو أكثر من ساهم في أهداف مشتركة لبعضهما البعض بقميص ليفربول، في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.