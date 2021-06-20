إجراء 149 ألف فحص طبى للمنتفعين بالأقصر وأسوان بحملة «اكشف واطمن»

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجمالي الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها للمواطنين بمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك من خلال حملة "اكشف واطمن"، والتي أطلقتها الهيئة لإجراء الكشف الطبي المجاني على المواطنين بالمحافظتين منذ بداية شهر يونيو الجاري، والتي بلغت 149 ألف فحص طبي للمواطنين حتى الآن.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، أن الحملة المجانية "اكشف واطمن" للفحص الطبي للمواطنين، والتي تستمر حتى نهاية يونيو الجاري، تستهدف الكشف المجاني على قاطني المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر؛ تيسيرًا عليهم من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة، من خلال 4 عيادات متنقلة تجوب عددا من المناطق بالمحافظتين.

وتابعت الهيئة، أن إجمالي المفحوصين من خلال حملة "اكشف واطمن" بلغ 14.9 ألف مواطن بالمحافظتين، ذاكرا أن كل الفحوصات الطبية والتي تم إجراؤها بواقع 10 فحوصات طبية لكل مواطن، يتم إجراؤها مجانًا، طوال فترة الحملة.

وأوضحت الهيئة، اليوم، أن الفحوصات الطبية من خلال العيادات المتنقلة، تشمل إجراء 10 فحوصات طبية على المواطنين، وتشمل "كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن"، وفي حال اكتشاف ارتفاع في ضغط الدم أو زيادة مستوى السكر في الدم، يتم إحالة المريض إلى أحد المستشفيات التي تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظتي الأقصر وأسوان لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقي الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة.

واستكملت الهيئة: "من خلال الحملة تم اكتشاف حالات مصابة بارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري دون علم أصحابها بالإصابة".

وأوضح البيان، أن هذا هو الهدف من الحملة وهو الكشف المبكر عن الإصابة، ومن ثم وصف البروتوكول العلاجي المناسب للمريض، كما تستهدف الحملة الوقاية من الإصابة بأي من الأمراض المزمنة، وذلك من خلال الكشف المبكر عن عوامل الخطورة التي قد تؤدي للإصابة، بما يضمن الوقاية من الأمراض وسرعة التعامل الفوري مع المصابين بالفعل.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت حملة (اكشف واطمن)، التي تستهدف قاطني جنوب الصعيد، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في الحلول الرقمية، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والنائية بمحافظتي أسوان والأقصر؛ تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.