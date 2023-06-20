الزمالك يعلن اعتزال عبد الشافي في نهاية الموسم

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أعلن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عزم اللاعب محمد عبد الشافي تعليق حذائه واعتزال كرة القدم، في نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ويغيب عبد الشافي عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته على مستوى الركبة.

وقال عبد الواحد في تصريحات لقناة ناديه: «عبد الشافي أخطرني بقرار الاعتزال في نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب إصابته في الركبة».

وأضاف: «عبدالشافي لا يريد الاستمرار حتى نهاية عقده في صيف 2024، لأنه لا يرغب في تحميل الزمالك قيمة تعاقده بالموسم القادم، رغم إصابة القوية في الركبة لذلك قرار الاعتزال».

وأتم: «عبد الشافي يخضع حاليًا لجلسات علاجية، وسنحاول معه مرة أخرة حتى يتعافى من الإصابة».