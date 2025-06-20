بريطانيا تسحب موظفي سفارتها في إيران

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية سحب موظفي سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتا، كإجراء احترازي، على خلفية التدهور الأمني في المنطقة بعد العدوان الإسرائيلي على إيران.

وجاء في التحديث الأخير لإرشادات السفر الصادرة عن الخارجية البريطانية: "اتخذت بريطانيا تدابير احترازية لسحب موظفيها مؤقتاً من إيران".

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عبر منشور على منصة إكس، أنه سيتم تسيير رحلات جوية مستأجرة من تل أبيب لإجلاء المواطنين البريطانيين، فور إعادة فتح المجال الجوي.

ودعا لامي المواطنين البريطانيين إلى الإبلاغ عن تواجدهم في إسرائيل حتى يتمكنوا من تلقي التوجيهات.

ومنذ 13 يونيو، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.