- خبراء تحدثوا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالوا إن ارتفاع التكلفة يمكن أن يحدّ من قدرات إسرائيل الحربية

- وفقا لتقديرات معهد آرون الإسرائيلي للسياسة الاقتصادية فإن حربا مدتها شهر واحد مع إيران قد تكلف حوالي 12 مليار دولار

قال خبراء إن إسرائيل تتكبد تكلفة تقدر بمئات الملايين من الدولارات يوميا في حربها على إيران، وإن ارتفاع التكلفة قد يحدّ من قدراتها الحربية.

صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نشرت، الخميس، خبرا يستند إلى آراء خبراء بشأن تكلفة أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة الصواريخ الإيرانية، وأثر ذلك على اقتصاد إسرائيل.

وأشارت الصحفية إلى أن زيادة الصواريخ الإيرانية تعني زيادة الصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع المستخدمة في إسرائيل ضد إيران تُكلّف ما بين "10 ملايين دولار و200 مليون دولار" يوميا.

كارنيت فلوغ، المُحافظة السابقة لبنك إسرائيل المركزي قالت وفقا لما نقلته "وول ستريت جورنال" إن التكلفة الحقيقية للحرب ستُحدّد بمدتها.

وأوضحت فلوغ أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمّل هجمات قصيرة المدى، على ألا تتجاوز أسبوعين أو شهرا.

أما يهوشوا كاليسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي (INSS) في تل أبيب، فلفت إلى تكلفة نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، وهو إنتاج مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر كاليسكي أن "مقلاع داود"، المستخدم ضد الصواريخ قصيرة وطويلة المدى، والطائرات المسيرة، والطائرات، يكلف 700 ألف دولار في كل مرة يتم تفعيله.

وأشار إلى تكلفة إبقاء طائرات إف-35 المقاتلة، التي تستخدمها إسرائيل بشكل متكرر ضد إيران، في الجو لساعات، وأن تكلفة ساعة الطيران الواحدة تبلغ حوالي 10 آلاف دولار.

من جانبه لفت تسفي إيكشتاين، مدير معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان في هرتسليا بإسرائيل، إلى تكلفة الذخائر التي تعد أكبر مما يستخدم في غزة.

ووفقا لتقديرات معهد آرون للسياسة الاقتصادية، قد تكلف حرب مدتها شهر واحد مع إيران حوالي 12 مليار دولار.

ومنذ 13 يونيو تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

ووفق آخر حصيلة أعلنتها إيران الاثنين، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا وإصابة 1277، معظمهم مدنيون، فيما أفادت منظمة "نشطاء حقوق الإنسان" (مقرها واشنطن) بأن عدد القتلى ارتفع إلى نحو 639 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1329 مصابا، حتى الخميس.

في المقابل، تشير أحدث التقديرات الإسرائيلية نقلا عن وسائل إعلام بينها "القناة 12"، إلى مقتل 25، بينما أعلنت تل أبيب ارتفاع حصيلة الجرحى الذين وصلوا المستشفيات إلى 2517، بينهم 21 بحالة خطيرة و103 متوسطة، لكن مراقبين يقولون إن الخسائر أكثر من ذلك، في ظل الرقابة الصارمة التي تفرضها تل أبيب على النشر.