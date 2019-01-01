الإعلام اليمنية: الحوثيون يعيشون أوضاعا سيئة بعد استهداف مواقع هامة لهم

قال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، صالح الحميدي، إن العملية النوعية لاستهداف مواقع المليشيات الحوثية في صنعاء، بقيادة قوات التحالف العربي، تعد ردًا للضربات التي بدأ التحالف تنفيذها في مناطق مختلفة بعد أن زادت تلك العمليات الإجرامية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه تم استهداف هذه المواقع بمساعدة طيران التحالف للحد من استمرار هذه الغارات، متابعًا: «اليوم المليشيات تعيش أوضاع سيئة جدًا، بالأمس قتل العديد منهم، ومازالت الفريجة مشتعلة من خلال محاولة هذه المليشيات العودة إلى مواقعها السابقة لكن الجيش الوطني والمقاومة استطاعت أن تضهرهم إلى مناطق كثيرة».

وأوضح الدور الهام الذي يقوم به الجيش الوطني في العملية العسكرية، قائلًا: «كان هناك عمليات نوعية في محافظة البيضاء، تحاول هذه المليشيات أن تستهدف المدنيين من خلال تخويف الناس، لكن الجيش الوطني أصبح معدًا إعدادًا كاملًا وبالتالي لا خوف على المواطنين طالما معهم هذا الجيش القوي الذي يستطيع أن يهزم هذه المليشيات».

يذكر أن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية في اليمن قد أعلن، فجر السبت، بدء عملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية مشروعة في محافظة صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية، العقيد ركن تركي الماليكي، تدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية، موضحًا أن عملية الاستهداف هي امتداد للعمليات السابقة التي تم تنفيذها من قبل القيادة المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.