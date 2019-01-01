الحوثيون يعلنون قصف قاعدة الملك خالد الجوية بالسعودية

أعلنت جماعة انصار الله الحوثية في اليمن، اليوم السبت، قصف مواقع عسكرية في السعودية، بطائرات مسيرة من دون طيار.

وقال العميد يحيى سريع، الناطق العسكري باسم الحوثيين ، في بيان صحفي اليوم ، إن سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات استهدفت رادارات ومواقع عسكرية مهمة في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

وأوضح سريع، أنه تم استهداف تلك المواقع بطائرات "قاصف تو كي" مشيرا إلى "أن العمليات قد أصابت أهدافها بدقة".

وأضاف سريع أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على ما وصفها بـ "جرائم العدوان" وحصاره المستمر على الشعب اليمني.

ولفت الناطق إلى أن عدد غارات "العدوان" خلال 12 ساعه الماضية بلغت 25 غارة جوية.

وفي وقت مبكّر اليوم، أعلن التحالف بدء عملية نوعية لاستهداف أهداف عسكرية وصفتها بـ "المشروعة" في صنعاء، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المناطق المستهدفة، حيث دوت أصوات انفجارات عنيفة في العاصمة صنعاء جراء تلك الغارات.