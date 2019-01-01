مصدر يمني: مقتل قيادي حوثي بارز بالحديدة في ظروف غامضة

كشف مصدر يمني مطلع، النقاب عن مقتل قيادي حوثي بارز بمدينة الحديدة غربي اليمن في ظروف غامضة؛ وذلك بالتزامن مع احتدام الصراع داخل المليشيات.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن المصدر قوله، اليوم السبت، إن المدعو نجيب عبد الله هاشم المؤيد، المكنى بـ"نجيب الرازحي" قتل مع أربعة من مرافقيه؛ عقب انتهائه من الإشراف على توزيع ونشر تعزيزات جديدة للمليشيات في خطوط التماس داخل مدينة الحديدة.

ولفت المصدر إلى أن أتباع نجيب المؤيد في حالة استنفار داخل مدينة الحديدة، مشيرا إلى أن عددا من أقاربه والمحسوبين عليه من صعدة، وجبهات أخرى وصلوا إلى الحديدة للكشف عن مصدر الرصاص الذي وصفوه بـ"الغادر".

وينحدر المؤيد من مديرية رازح بمحافظة صعدة، ويعد واحدا من أبرز قيادات الصف الأول الميدانية للمليشيات الحوثية، ولديه اتصال مباشر بزعيم المليشيات عبد الملك الحوثي، كما أنه من القيادات "العقائدية" التي تلقت دورات مكثفة في إيران ولبنان، ويحظى بمكانة عالية لدى زعيم المليشيا، حيث شارك في حروب صعدة الست ولاحقا في حرب عمران، كما شارك في اقتحام مدينة عدن عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وارتفعت حدة الصراع داخل مليشيات الحوثي - وسط موجة تصفيات جسدية داخلية - طالت عددا من القيادات الميدانية في الآونة الأخيرة.