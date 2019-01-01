طيران التحالف يستهدف مواقع تخزين صواريخ بالستية تابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء

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استهدف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، بعدة غارات جوية مواقع دفاع جوي لمليشيا الحوثي الانقلابية، وموقع تخزين صواريخ بالستية بمحافظة صنعاء.

وأوضح الناطق باسم التحالف العقيد تركي المالكي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن عملية الاستهداف تعد امتدادا للعمليات العسكرية السابقة والتي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي لمليشيا الحوثي وقدراته العدائية الأخرى.

وأكد التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام مليشيا الحوثي الانقلابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية التي تمثل تهديدا مباشرا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية وتهدد حياة المدنيين.

كما أكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية.