بدء امتحانات دبلوم تمريض التأمين الصحي بمحافظة بني سويف

تفقد مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، الدكتور حسن سليمان، سير امتحانات دبلوم المعهد الفني للتمريض "الصف الخامس"، التي بدأت اليوم الاثنين، وذلك برفقة الدكتور محمد يحيى مدير عام مستشفى التأمين الصحي ببني سويف رئيس مجلس الإدارة بالمعهد.



وذكر بيان صادر عن فرع التأمين الصحي بالمحافظة أن مدير الفرع تفقد 5 لجان، وشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان، والتأكد من ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة واتباع سياسة مكافحة العدوى وتطهير اللجان قبل وبعد كل مادة وتوفير الأجواء المناسبة وتذليل أية عقبات والمرور بصفة دورية لمتابعة سير الامتحانات وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب والمراقبين من حيث الإضاءة والتهوية الجيدة.