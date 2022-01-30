أرجنتينوس يعتلي صدارة الدوري الأرجنتيني بالفوز على بوكا جونيورز

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اعتلى فريق أرجنتينوس صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على بوكا جونيورز 2 / صفر صباح اليوم الأربعاء في المرحلة التاسعة من المسابقة.

وشهدت المرحلة نفسها فوز أتلتيكو توكومان على سارمينتو 1 / صفر، وتعادل راسينج كلوب مع أرسنال ساراندي 1 / 1 .

وحسم أرجنتينوس مباراته أمام بوكا جونيورز بهدفين نظيفين سجلهما جابريال كاراباخال وجاستون فيرون في الدقيقتين 23 و42 .

ورفع أرجنتينوس رصيده بهذا الفوز إلى 19 نقطة ليحتل الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيكو توكومان وبفارق نقطتين أمام بلاتينسي صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وحسم أتلتيكو توكومان مباراته أمام سارمينتو بهدف وحيد سجله مايسترو بوش إجناسيو في الدقيقة 86 .

وتعادل راسينج كلوب مع أرسنال ساراندي 1 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السادس مقابل 12 نقطة لأرسنال ساراندي في المركز الحادي عشر.

وتقدم راسينج كلوب بهدف سجله جونزالو بيوفي في الدقيقة 35 ثم تعادل أرسنال ساراندي بهدف للاعب فاكوندو كرسبزكي في الدقيقة 38 .