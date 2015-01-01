وكالة الأنباء العراقية: مقتل 8 وإصابة 23 آخرين في القصف الذي تعرضت له مدينة دهوك

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أعلنت وكالة الأنباء العراقية «واع»، عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، كحصيلة أولية للقصف الذي تعرضت له مدينة دهوك شمال البلاد اليوم.

وسابقًا أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع 4 قتلى و10 جرحى بقصف تركي طال موقعاً سياحياً في إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر لـ«العين الإخبارية» إن «قصفاً مدفعياً استهدف مصيف برخ السياحي في قضاء زاخو بمحافظة دهوك»، مضيفًا أن «الحصيلة الأولية للقصف أسفرت عن وقوع 4 قتلى و10 مصابين».

وفي وقت لاحق، قال مدير أسايش دركار، نيجيرفان خليل في زاخو - في حديث لـ«العين الإخبارية» - إن «عدد الضحايا وصل إلى ما لا يقل عن 14 بين قتيل وجريح، كحصيلة أولية قابلة للارتفاع».

وأشار إلى أن «أغلب الضحايا من النساء والأطفال، ولا تزال عملية إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى مستمرة».

وأوضح مشير محمد بشير قائم مقام زاخو في تصريح أن «8 من السائحين سقطوا ضحايا»، دون تحديد جنسياتهم.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تصاعد أعمدة الدخان فيما كان مواطنون يهرعون لنقل مصابين سقطوا جراء القصف.

وقبل أربعة أيام، قتل 5 أشخاص بينهم امرأة بقصف تركي عبر طائرة مسيرة استهدف سيارة تقلهم عند قرية دجلة التابعة لحي التنك في الموصل بمحافظة نينوى.

وتواصل أنقرة منذ سنوات إطلاق سلسلة من العمليات العسكرية داخل الأراضي العراقية لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا.

وتقيم تركيا ثكنات ومقار عسكرية في عمق الداخل العراقي يقابلها رفض ومطالبات رسمية من قبل حكومة بغداد باحترام سيادة البلاد وإيقاف العمليات العسكرية عند الشريط الحدودي مع إقليم كردستان.