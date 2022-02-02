مهاجرة تنجب بنتا في العراء غرب تونس

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أنجبت مهاجرة غير نظامية وافدة من دول أفريقيا جنوب الصحراء، مولودة في العراء بعد أن داهمها المخاض بشكل مفاجئ وسط غابة غرب تونس.

وأفادت السلطات الأمنية التونسية بأن المهاجرة عثر عليها في المنطقة الغابية بجبل درناية-بوشبكة بفرنانة التابعة لولاية القصرين غرب البلاد، قرب الحدود مع الجزائر أثناء عمليات تمشيط.

وكانت المهاجرة بحالة مخاض لتنجب على الفور بنتا في المنطقة الغابية.

وقالت إدارة الحرس الوطني إنها تولت تقديم المساعدة لها إلى حين نقلها على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي في المنطقة.

ويفد المهاجرون برا عبر الطرق الصحراوية ومن ثم يعبرون الحدود الجزائرية نحو ولاية القصرين التونسية في مسعى للوصول إلى المناطق الساحلية شرقا، قبل قطع رحلات محفوفة بالمخاطر بحرا بمساعدة مهربين نحو الأراضي الإيطالية.

وتستقطب مدينة صفاقس الساحلية العدد الأكبر للمهاجرين الحالمين بالعبور إلى الأراضي الإيطالية لكن أعمال عنف اندلعت منذ أسابيع مع سكان محليين في المدينة دفعت الكثيرين من بينهم أطفال ونساء إلى المغادرة نحو مناطق نائية حيث تقطعت بهم السبل وسط حر شديد.

وتتهم منظمات حقوقية السلطات بنقل المئات إلى العراء على الحدود الليبية ليواجهوا مصيرا مجهولا.