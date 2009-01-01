أوكرانيا: السفن المتوجهة للموانئ الروسية ستعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إنها ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الروسية والأوكرانية على البحر الأسود الخاضعة لسيطرة روسيا ناقلات محتملة لشحنات عسكرية اعتبارا 21 يوليو الجاري (غدا).



وقالت الوزارة في بيان: "إن القوات المسلحة الأوكرانية لديها كل السبل لصد العدوان الروسي البحري"، وفقا لوكالة رويترز.



إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بسماع دوي انفجارات قوية في مقاطعات سومي وأوديسا ونيكولايف بأوكرانيا، فيما قال الجيش الأوكراني إنه دمر 5 صواريخ و13 طائرة بدون طيار (درونز) خلال الهجمة الروسية الليلة الماضية.



وتعرضت مناطق عدة في أوكرانيا لضربة روسية جديدة لليلة الثالثة على التوالي، خصوصا في منطقة أوديسا.



ووقعت انفجارات فجر اليوم الخميس، في كل من أوديسا وميكولايف وسومي نتيجة ضربات جوية روسية وهجمات بطائرات من دون طيار (درونز).



ففي أوديسا، أفادت مصادر أوكرانية أن القصف الروسي استهداف مستودعات عدة في المدينة، مشيرة إلى أن القوات الروسية استخدمت أنواعًا مختلفة من الصواريخ خلال الهجوم.



وأفادت السلطات العسكرية الإقليمية في أوديسا بدوي انفجارات قوية متكررة هزت المدينة المطلة على البحر الأسود فجر اليوم الخميس.



وأعلن عمدة المدينة أوليج كيبير "وقوع دمار وسط أوديسا نتيجة الهجوم الروسي"، مضيفا أن حريقا اندلع في المكان.