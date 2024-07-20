وزارة الصحة بحكومة الحوثي: 80 جريحًا حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على الحديدة

أعلن جماعة الحوثي، حصيلة أولية لجرحى العدوان الإسرائيلي على مدينة الحديدة الساحلية.

وقالت وزارة الصحة العامة والسكان في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، في بيان، إن الحصيلة الأولية لجريمة استهداف الاحتلال الاسرائيلي لخزانات النفط ومحطة الكهرباء بمحافظة الحديدة بلغت 80 جريحًا معظمهم بحروق شديدة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» (النسخة الحوثية)، استهداف العدوان الإسرائيلي أعيانا مدنية ومنشآت خدمية واقتصادية.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، قد صرح بأن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا غاشما على محافظة الحديدة.

وقل في كلمة له، مساء السبت، إن الاحتلال استهدف بعدة غارات محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الحديدة الساحلية بالكهرباء، كما استهدف ميناء الحديدة وخزانات الوقود.

وأوضح أن غارات الاحتلال أطلقت على أهداف مدنية، مشددا على أن قواتهم سترد على هذا العدوان السافر وأنها لن تردد في ضرب الأهداف الحيوية للاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، إنَّ مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي نفذت هجوما على ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف في كلمة له مساء السبت، أن النيران التي شبَّت في الحديدة يراها الجميع الآن في كل أنحاء الشرق الأوسط، وهو أمر له دلالات كبيرة وفق تعبيره.

وسبق أن أكدت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، نقلًا عن وزارة الصحة في حكومتها غير المعترف بها، سقوط شهداء وجرحى إثر غارات شنتها الاحتلال الإسرائيلي على الحديدة.