محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال الرصف بمنطقة سنترال قلين بتكلفة 3 ملايين جنيه

تابع اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، الانتهاء من أعمال رصف امتداد شارع سنترال قلين البلد ضمن الخطة الاستثمارية بمسطح 7000 متر وباعتماد مالي قدره 3 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025، تحت إشراف اللواء خالد كشك رئيس مركز ومدينة قلين.

أكد محافظ كفرالشيخ أن مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق تأتي في أولى أولوياته، باعتبارها قطاعًا حيويًا وأحد عوامل تحقيق التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه يتم متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة.

كما وجه بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحي"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد انتهاء الأعمال. وأشار إلى أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

كلف محافظ كفرالشيخ بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط في العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، واستخدام مواد عالية الجودة، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل.

وأشار إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكباري، في إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة القطاعات الأخرى.

