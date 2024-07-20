شيرين عبد الوهاب تنفي عودتها لحسام حبيب

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب في بيان صحفي أصدرته منذ قليل أنه لا صحة مطلقا لما اشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الصحفية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وأكدت في البيان أنها تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، مشيرة إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، واحياء الحفلات الفنية.

وأهابت النجمة شيرين عبدالوهاب بالجميع تحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

كان شقيق الفنانة محمد عبد الوهاب نشر رسالة غامضة عبر حسابه بفيسبوك قال فيها:

حسبي الله ونعم الوكيل

اللم اني بلغت اللهم فاشهد اني عملت اللي عليا وانت شاهد،لا يغيـر الله ما بقـوم حتى يغيـروا ما بأنفسهم.

وهو ما فسره كثيرون أنه يقصد عودة شقيقته لطليقها.