رئيس الوزراء الباكستاني يأمر بسرعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية مع الصين

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وجه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف السلطات المعنية اليوم السبت بتعجيل عملية تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها مع الحكومة الصينية والشركات الصينية، مشيرا إلى أنه لن يتم التساهل مع التأخير في تنفيذ الاتفاقات، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان اليوم السبت.

وقال رئيس الوزراء أثناء ترؤس اجتماع مراجعة بشأن التعاون الباكستاني الصيني إن الصين صديقة مجربة لباكستان ساعدت البلاد في كل أوقات الحاجة .

وذكر أن القيادة الصينية مصممة على التوسع في الاستثمار في باكستان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن نقل الصناعة الصينية إلى باكستان سيساعد في تحسين الاقتصاد الكلي للبلاد، ويزيد من صادرات باكستان ويوفر فرص عمل جديدة.