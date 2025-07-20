مستشارو ترامب قلقون بشأن سلوك إسرائيل الإجرامي في المنطقة ويصفون نتنياهو بـ المجنون

قال ستة مسؤولين أمريكيين كبار إن أحداث الأيام الأخيرة في سوريا أثارت قلقًا بالغًا في البيت الأبيض بشأن سياسة الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام القوة العسكرية في المنطقة.

ونجحت إدارة ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا ووقف القتال بين الدروز والبدو في مدينة السويداء، لكن أحداث الأيام الأخيرة تسببت في قلق كبير في البيت الأبيض بشأن سياسة حكومة نتنياهو فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية في المنطقة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: "بيبي يتصرف كالمجنون. فهو يقصف باستمرار كل ما يتحرك. وهذا قد يُخرب ما يحاول ترامب فعله في سوريا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

كما أشار مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية إلى مقتل الأمريكي الفلسطيني سيف المسلط في الضفة الغربية وتفجير كنيسة في غزة ، مما دفع الرئيس ترامب إلى الاتصال بنتنياهو وطلب توضيحات، كأحداث أثارت تساؤلات كثيرة حول السياسة الإسرائيلية.

وقال المسؤول الأمريكي نفسه: "يبدو أن كل يوم جديد. ما الذي يحدث هنا بحق الجحيم؟"

قال مسؤول أمريكي كبير ثالث إن هناك تشككًا متزايدًا في إدارة ترامب تجاه نتنياهو، وشعورًا بأنه لا يُحسن التصرف. وأضاف: "أحيانًا يكون نتنياهو كطفل لا يعرف كيف يتصرف".

وتأتي الانتقادات التي وجهها كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية لسلوك إسرائيل في سوريا بعد أيام قليلة من زيارة نتنياهو الناجحة إلى واشنطن ، حيث التقى مرتين مع ترامب، وبدا الاثنان أقرب من أي وقت مضى في ضوء إنجازات الحرب مع إيران.

ورغم القلق والإحباط اللذين سمعا في البيت الأبيض، فقد امتنع الرئيس الأميركي حتى الآن عن انتقاد تصرفات إسرائيل في سوريا علانية، ومن غير الواضح ما إذا كان يشارك مستشاريه مشاعرهم تجاه نتنياهو.

يوم الثلاثاء، قصفت إسرائيل قافلة دبابات للجيش السوري كانت في طريقها إلى مدينة السويداء، في محاولة لتهدئة اشتباكات عنيفة بين قبائل درزية وبدوية في المنطقة. وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 700 شخص بحلول يوم السبت، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطلب المبعوث الأميركي توم براك من نظرائه الإسرائيليين الثلاثاء وقف الهجمات لإتاحة المجال أمام التوصل إلى حل دبلوماسي، وتعهد الإسرائيليون بالقيام بذلك، بحسب مسؤول أمريكي كبير.

لكن بعد هدوء نسبي، صعّدت إسرائيل هجماتها. يوم الأربعاء، أسقطت إسرائيل قنابل على مقرّ للجيش السوري ومنطقة قرب القصر الرئاسي في دمشق.

فاجأت الهجمات الإسرائيلية على سوريا الرئيس والبيت الأبيض. فالرئيس لا يروق له أن يفتح التلفاز ويرى القنابل في بلد يسعى فيه إلى إحلال السلام، بعد أن أصدر إعلانًا تاريخيًا عن نيته المساعدة في إعادة إعماره، كما قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

يوم الأربعاء، اتصل وزير الخارجية ماركو روبيو بنتنياهو ومساعده رون ديرمر، وطلب منهما وقف الهجمات. وافق نتنياهو مقابل انسحاب الجيش السوري من السويداء.

ولكن في هذه الأثناء، أرسلت دول مثل تركيا والمملكة العربية السعودية رسائل غاضبة إلى إدارة ترامب بشأن تصرفات إسرائيل، كما اشتكى عدد من كبار المسؤولين الأميركيين مباشرة إلى الرئيس الأمريكي من نتنياهو.

كان الرأي السائد في البيت الأبيض في الساعات والأيام التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية في سوريا هو أن نتنياهو أمر بالقصف بسبب ضغوط سياسية داخلية من الأقلية الدرزية في إسرائيل واعتبارات سياسية أخرى.

وقال مسؤول أمريكي كبير: "إن الأجندة السياسية لنتنياهو هي التي تحركه. وهذا سيكون خطأً فادحاً على المدى الطويل".

قال مسؤول أمريكي كبير آخر إن تل أبيب لا تدرك تمامًا الضرر الذي لحق بسمعتها في واشنطن خلال الأسبوع الماضي. وأضاف: "على الإسرائيليين أن يُخرجوا رؤوسهم من مؤخراتهم".

فوجئت إسرائيل بالانتقادات الأمريكية للضربات في سوريا. وصرح مسؤول إسرائيلي بأن ترامب، في الأسابيع الأولى من ولايته، شجع نتنياهو على الاحتفاظ بأجزاء من سوريا، ولم يُبدِ أي قلق أو انتقاد لأنشطة إسرائيل في البلاد.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن إسرائيل، خلافا لما تريده حكومة نتنياهو، لا ينبغي لها أن تقرر ما إذا كانت الحكومة السورية قادرة أو غير قادرة على ممارسة السيادة على مواطنيها وأراضيها.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "سياسة إسرائيل الحالية ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في سوريا. وفي مثل هذا السيناريو، سيخسر الدروز وإسرائيل على حد سواء".