مرسى مطروح: تكثيف الحملات على البيتش باجي ورفع حواجز المطاعم والمحال

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قاد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، حملة مكبرة على مدار اليوم بشارع الإسكندرية والشوارع المتفرعة بمحيط مجمع المحاكم وبنك القاهرة ومنطقة العوام وشارع المديرين ومنطقة الليدو، بعد وصول العديد من الشكوى من سكان المنطقة باحتلال الأرصفة والضوضاء؛ بسبب انتشار البيتش باجي بين العمارات السكنية.

وقال رئيس مدينة مرسى مطروح، إن الحملة المكبرة من إدارة الإشغالات وشرطة المرافق أسفرت عن التحفظ عن دراجات بيتش باجي وإشغالات الطريق المخالفة بجميع أنواعها بالشوارع المتفرعة من شارع الإسكندرية.

ووجه اللواء محمد صحصاح، بسرعة إخلاء الشوارع ورفع الإشغالات المخالفة من على الأرصفة، وأمام المحال التجارية بنطاق المدينة التي تعيق سير السيارات وتسبب في وجود زحام شديد؛ لتحقيق السيولة المرورية، ومراجعة موقف البتش باجي بالتنسيق مع إدارة المرور.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح، الأهالي التعاون والالتزام بعدم إشغال الطريق وعدم التعدي على التيار الكهربائي، ومنع تواجد العربات المتحركة للباعة الجائلين؛ تفاديا لتعرض المخالفين للمسألة القانونية وتحرير المخالفات، ولعودة الشكل الحضاري السياحي إلى المدينة.

وأكد اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح، تكثيف أعمال النظافة العامة بكورنيش المدينة والشواطئ والميادين العامة، والأحياء من خلال جهاز النظافة ونواب القطاعات بالأحياء، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتحررت المحاضر اللازمة وجرى التنبيه على المخالفين بعدم تكرار المخالفة، وإلا سيتم مصادرة الإشغالات.