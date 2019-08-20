الصين تدعو إلى تعميق التعاون مع أوزبكستان في إطار مكافحة الإرهاب

دعا عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" اليوم الثلاثاء إلى تعزيز التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجية التنمية في أوزبكستان، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، وزيادة التبادلات الشعبية، وتعميق التعاون في إطار مكافحة الإرهاب.

وحث وانغ –في تصريح خلال لقائه وزير الخارجية الأوزبكي "عبد العزيز كاملوف" في العاصمة (بكين)- البلدين على دعم شراكتهما الاستراتيجية الشاملة، مشيرا إلى أن الصين وأوزبكستان جارتان وصديقتان وشريكتان تجمعهما العلاقات الودية الطيبة، وتربطهما ثقة سياسية مشتركة قوية وتعاون مثمر في إطار مبادرة الحزام والطريق، وتدعمان بعضهما البعض بقوة فيما يتعلق بالقضايا التي تمس المصالح الأساسية.

وأكد وانغ أن الصين تعتزم العمل مع أوزبكستان لتعميق التعاون الشامل ومواصلة إثراء الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوزبكي "عبد العزيز كاملوف" إن أوزبكستان تتمسك بقوة بسياسة "صين واحدة"، وإن بلاده تدعم الصين بشأن القضايا التي تمس مصالحها الأساسية.

وأوضح كاملوف أن أوزبكستان تدعم إجراءات مكافحة التطرف في منطقة "شينجيانغ" الويغورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، مؤكدا أن أي بلد أجنبي ليس له حق التدخل في شؤون الصين الداخلية.