تونبرج: المستشارة الألمانية لطيفة وودودة للغاية

وصفت ناشطة المناخ السويدية جريتا تونبرج، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأنها "لطيفة" و"ودودة للغاية".



جاء ذلك بعد اللقاء الذي عقدته ميركل في دار المستشارية اليوم الخميس مع تونبرج وثلاث ناشطات من زميلاتها في حماية المناخ من حركة (أيام جُمَع من أجل المستقبل)، وهن الألمانية لويزا نويباور وزميلتيها البلجيكيتان انونا دو فيفر فان دير هايدن وادلايدا شارلييه.



وقالت تونبرج إن ميركل "تضطلع بمسؤولية كبيرة، كما أنها تحظى أيضا بفرصة كبيرة لكي تصبح زعيمة على هذا النحو".



وطالبت تونبرج الزعماء السياسيين بالتحلي بالمزيد من الشجاعة والرؤية الأبعد من أجل حماية المناخ :" نريد أن ينشط الناس وأن يتجاسروا على مغادرة مناطق الراحة الخاصة بهم وأن يولوا أهمية للمستقبل أكثر من الحاضر".



وأضافت: "نريد للقادة أن ينشطوا ويتعاملوا مع أزمة المناخ على أنها أزمة".



من جانبها، قالت الناشطة الألمانية نوباور:" نحن ممتنون للفرصة وللوقت (الذي أتاحته لهم ميركل)، وقد كان هذا حديثا طويلا بالتأكيد، لقد اتضح للغاية أننا ننظر إلى الموقف من وجهات نظر مختلفة، ولقد أوضحنا أيضا أننا لا نطلب شيئا أكثر أو أقل من تطبيق اتفاقية باريس للمناخ في السياسة".



وقالت نويبارو إن الحديث دار حول السياسة الألمانية والأوروبية والدولية، وتناول بشكل خاص الاتفاقات التجارية وأسعار الانبعاثات الكربونية التي ستجعل هذه الانبعاثات أكثر كلفة.



من جانبها، كشفت البلجيكية شارلييه أن الناشطات الأربع قلن لميركل إنهن بحاجة إلى قادة لديهم ما يكفي من الشجاعة لاتخاذ الخطوات اللازمة حتى وإن كان في ذلك قرارات صعبة " وقد قالت لنا إنها ستضع في حسبانها أن تحاول أن تصبح أكثر شجاعة".



ويأتي لقاء تونبرج مع ميركل ليوافق الذكرى السنوية الثانية لاحتجاج تونبرج عندما كانت تقف وحدها في بداية الأمر، أمام مبنى البرلمان السويدي لمطالبة الساسة في بلادها ببذل المزيد من الجهود لحماية المناخ، وقد انطلقت من هذه الوقفة الاحتجاجية لتونبرج، حركة المناخ الدولية (أيام جُمَع من أجل المستقبل).