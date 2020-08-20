استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو

استؤنفت، اليوم الخميس، بجوبا جلسات التفاوض بين وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، ووفد الحركة الشعبية شمال - جناح عبدالعزيز آدم الحلو، برئاسة عمار آمون السكرتير العام للحركة، وبحضور فريق الوساطة من جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية بقيادة المستشار توت قلواك.

وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، أن الطرفين عقدا جلسة إجرائية قدما خلالها جدول موضوعات وبنود التفاوض، ومن ثمّ رفعت الجلسة لمزيد من التشاور والتنسيق، وسيعاود الطرفان عقد جلسات التفاوض غداً.