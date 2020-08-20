 استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو - بوابة الشروق
الخميس 20 أغسطس 2020 12:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية جناح الحلو

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 12:30 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 12:30 م

استؤنفت، اليوم الخميس، بجوبا جلسات التفاوض بين وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، ووفد الحركة الشعبية شمال - جناح عبدالعزيز آدم الحلو، برئاسة عمار آمون السكرتير العام للحركة، وبحضور فريق الوساطة من جنوب السودان في مفاوضات السلام السودانية بقيادة المستشار توت قلواك.

وأوضح قلواك، في تصريح صحفي، أن الطرفين عقدا جلسة إجرائية قدما خلالها جدول موضوعات وبنود التفاوض، ومن ثمّ رفعت الجلسة لمزيد من التشاور والتنسيق، وسيعاود الطرفان عقد جلسات التفاوض غداً.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك