نيقولا معوض ينتظر إطلاق «خيط حرير» و«قعدة رجالة»

يعيش الفنان نيقولا معوض حالة من النشاط الفني، حيث يستعد لإطلاق الجزء الثالث من برنامج «قعدة رجالة» مع الفنانين خالد سليم وقيس الشيخ، وهو من إخراج هيثم عزو، وذلك سبتمبر المقبل على قناة "OSN".

ومن جهة أخرى، استأنف نيقولا مؤخرا تصوير مشاهده المتبقية في بطولة مسلسل «خيط حرير» والذي يشارك في بطولته إلى جانب مي عز الدين كل من نيقولا معوض، سوسن بدر، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمود عبدالمغني، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سينرجي.

كما أنهى تصوير فيلمه «ماكو»، والذي سيشهد أول بطولة له في السينما المصرية ومن المنتظر إطلاقه في دور العرض قريبا.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا في مصر، حيث أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر، بجانب نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي منشورات مستنكرة لأشكال العنف بالوطن العربي، مؤكدًا على ضرورة الفحص الطبي الوقائي للكشف عن المرض في مراحله الأولى.