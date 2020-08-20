في ظاهرة غريبة من نوعها، سيتحول مناخ المملكة المتحدة إلى شتاء في عز الصيف، حيث جرى تحذير البريطانيين في عطلات التخييم من الخطر المحتمل لسقوط الأشجار من جراء العاصفة "إيلين" التي تضرب أجزاء من المملكة برياح تزيد سرعتها عن 70 ميلا في الساعة.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن وصول العاصفة إيلين في أيرلندا والأجزاء الغربية من المملكة المتحدة مساء الأربعاء، أشار إلى ظروف أقرب إلى الخريف والشتاء.

ويمتد تحذير الطقس الأصفر لمكتب الأرصاد الجوية من الرياح من شمال اسكتلندا وصولًا إلى ساحل الكورنيش ويستمر حتى الساعات الأولى من يوم الجمعة.

ومن المقرر أن تمتد التحذيرات من تأخيرات السفر المحتملة واحتمال انقطاع التيار الكهربائي شرقًا يوم الجمعة، لتشمل أيضًا وسط وشمال إنجلترا، وكذلك جميع أنحاء ويلز.

يقول لاكي ميل، خبير الأرصاد الجوية، إن العاصفة إيلين ستشتد خلال اليومين المقبلين، لذا ستشمل مناطق كبيرة ضغطا منخفضا خلال بقية هذا الأسبوع.

من المتوقع أن تواجه أيرلندا الشمالية أسوأ سرعة رياح، حيث ستصل رياح العاصفة الداخلية إلى 65 ميلاً في الساعة، وسرعات قصوى تبلغ 75 ميلاً في الساعة على الساحل.

وسيشهد الناس في غرب اسكتلندا نزولاً إلى جنوب غرب إنجلترا رياحًا تصل سرعتها إلى 65 ميلاً في الساعة، والتي وصفها خبير الأرصاد الجوية في مكتب الأرصاد الجوية بأنها قوية إلى حد ما في هذا الوقت من العام.

قال ميل: "هذا أمر غير معتاد بالنسبة لشهر أغسطس فهو يحدث عادة خلال أشهر الخريف والشتاء".

وأضاف: "بالنظر إلى أن الأشجار لا تزال مورقة وأن الكثير من الناس يقضون عطلاتهم في المملكة المتحدة، فقد تسقط بعض الأشجار بسهولة أكبر مما قد يحدث في الشتاء، وخاصة مع وجود نشاطات التخيم الصيفي، محتمل أن تكون التأثيرات أكبر قليلاً من المعتاد".

وتأتي العاصفة بعد أسبوع واحد فقط من ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، بدرجة وصلت إلى 34 درجة مئوية لمدة 6 أيام متتالية.

تابع ميل: "لقد انتقلنا من وضع إلى آخر وأول ما يتبادر إلى ذهني مع رؤية ذلك هو تغير المناخ، ومن المحتمل أن تشهد المملكة تكرار هذه الأنواع من التقلبات".