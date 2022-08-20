مدحت صالح يتأخر عن حفله بمحكي القلعة وسط صيحات الجمهور

تأخر الفنان مدحت صالح عن حفلته على مسرح المحكى بقلعة صلاح الدين الأيوبي ضمن مهرجان الموسيقى للغناء، لأكثر من نصف ساعة، وشعر الجمهور بالملل، حيث كان مقرر انطلاق الحفل في العاشرة مساء.

واستغل الجمهور تأخر مدحت صالح ورددوا بصوت مرتفع أغنية «زي المليونيرات» للفنان مدحت صالح، وتعالت الصيحات والزغاريد، حيث تضمنت صيحاتهم: «فينك يا مدحت» و«بنحبك يا مدحت».

ويليها حفلة صالح ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ30، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

ويحيي الفنان مدحت صالح حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته 30، في يومه الرابع، بعدما تم تأجيله تنفيذا لقرار الحداد العام الذى أعلنته الدولة المصرية حزنا على ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين بالجيزة، بعدما كان مقرر أن يحيي الافتتاح.