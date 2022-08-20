وزارة الخارجية العراقية تستدعي سفيرها بالأردن

استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، سفير العراق في المملكة الأردنية، بعد تداول صور له ولزوجته مع الفنان اللبناني راغب علامة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان نشر على تويتر إن وزارة الخارجية قررت استقدام "سفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية، حيدر العذاري إلى بغداد"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية.



وكانت الخارجية العراقية أكدت في وقت سابق، أنها تتابع "باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صور تعنى بسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية الهاشمية."



وأضافت أنها "ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية."