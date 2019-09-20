إنقاذ نمر ضخم من المهربين في فيتنام

نجحت الشرطة الفيتنامية من إنقاذ نمر ضخم يزن 240 كيلوجراما من أيدي مهربي الحيوانات في شمال البلاد.

وذكرت قيادة الشرطة فى إقليم كوانج نينه أنها تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة فيتناميين بعدما اكتشفت الشرطة وجود حيوان بري داخل قفص حديدي في شاحنة في الإقليم .موضحة أن اثنين من المتهمين اعترفا بأن المتهم الثالث كلفهما بنقل النمر.

وقال المتهم الثالث إنه أشترى النمر من رجل بوسط فيتنام، وكان يعتزم استخدامه لصنع دواء تقليدي ، يصنع من عظام النمر ،ويعتقد أن يشفي آلام المفاصل.

يشار إلى أن عملية تهريب الحيوانات من أجل استغلالها فى العلاجات التقليدية فى جنوب شرق آسيا أمر شائع فى فيتنام.