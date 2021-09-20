وفاة أكبر ناجية سنا من مرض كوفيد -19 في سنغافورة

توفيت ياب لاي هونج ، التي احتلت عناوين الصحف في العالم العام الماضي، بوصفها أكبر ناجية سنا من فيروس كورونا على كوكب الأرض ، عن عمر ناهز 103 أعوام . أعلنت ذلك اليوم الاثنين دار المسنين التي كانت تقيم بها.

وقالت دار "لي أه موي" للمسنين ، في معرض اعلان وفاتها بالمستشفى صباح أمس الأحد إثر معاناته من انسداد معوي ، " نتشارك بمشاعر متضاربة الأحزان على وفاة شخص ألهمنا جميعا".

وأضافت الدار أن ياب كانت تقيم لدينا منذ ثلاث سنوات و " وعرفت بين عاملينا بمرونتها وروحها المستقلة و " مقاتلة" حيث "كانت دوما تعتني بنفسها بدءا من وجباتها اليومية إلى مظهرها".

يذكر أن ياب كانت من بين حفنة من مئة شئ أشيد بها في أنحاء العالم العام الماضي بعد نجاتها من عدوى فيروس كورونا ، وذلك بعد أسابيع من تبين بوضوح أن المسنين من أصحاب الأمراض الخطيرة عرضة للوفاة لا محالة في حال إصابتهم بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة اختبارها للفيروس ايجابية أثناء الاغلاق الوحيد بسبب الجائحة والذي استمر من نيسان/إبريل إلى حزيران/يونيو من العام الماضي.

وتعد حصيلة الوفيات المرتبطة بالجائحة في سنغافورة ، واحدة من أقل أعداد الوفيات في العالم حيث بلغت 62 حالة وفاة ، بينما أعداد الملقحين من بين أعلى المعدلات حيث تبلغ أكثر من 80 في المئة بين البالغين.