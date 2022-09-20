وفد طلابي من جامعة الأقصر يشارك في فوج المتميزين بـ«قناة السويس»

شارك وفد من طلاب جامعة الأقصر في فوج المتميزين بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، تحت شعار (القائد المتميز)، خلال الفترة من 16 حتى 20 سبتمبر الجاري، بمشاركة طلاب من 37 جامعة مصرية.



وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية، أن إدارة النشاط الاجتماعي والمعسكرات شاركت بوفد من الجامعة ضم 11 طالبا، تم اختيارهم من الطلاب المتميزين الذين شاركوا في أسابيع إعداد القادة خلال العام الدراسي السابق.

وأضاف الصغير أن الملتقى اشتمل على مجموعة من الفاعليات الهامة تنوعت ما بين ندوات تثقيفية ودينية وتنمية بشرية بالإضافة إلى ورش عمل ذاتية حول دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة، وورشة حول وسطية الخطاب الديني وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى مجموعة ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة.