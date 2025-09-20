مدرب أهلي جدة: هدفنا تحقيق كأس القارات أمام بيراميدز

رفع ماتياس يايسله، مدرب أهلي جدة، راية التحدي قبل مواجهة بيراميدز، يوم الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية "فيفا إنتركونتيننتال".

قال يايسله في مؤتمر صحفي بعد التعادل المثير لفريقه أمام الهلال بنتيجة 3-3 مساء الجمعة في الدوري السعودي "هدفنا تحقيق اللقب، وسنعمل بكل جدية، لأننا نمثل المملكة في هذه البطولة".

ويلتقي الأهلي السعودي وبيراميدز على ملعب "الإنماء" في جدة، حيث يشارك الفريقان في النسخة الثانية من كأس القارات بعد الفوز بلقبي أفريقيا وآسيا في الموسم الماضي.

وتأهل بيراميدز لهذا الدور بعد الفوز على أوكلاند سيتي النيوزلندي بنتيجة 3-0، أمس الجمعة، في القاهرة بملعب الدفاع الجوي.

واستهل أهلي جدة مشواره في الدوري السعودي بفوز وحيد على نيوم في الجولة الأولى ثم تعادلين أمام الاتفاق والهلال، ليجمع 5 نقاط في المركز الثامن بجدول الترتيب لحين انتهاء مباريات هذه الجولة.