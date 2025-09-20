نائب محافظ المنوفية يتابع ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية

عقد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، اليوم السبت، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة نسب إنجاز ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بهذين الملفين باعتبارهما من أهم أولويات الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وحضر الاجتماع المستشار القانوني للمحافظة، ومديرو عموم إدارات أملاك الدولة والشئون القانونية بالديوان العام.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه من طلبات، والإجراءات المتبعة للانتهاء من الملفات المتبقية.

كما تمت مناقشة نسب إنجاز منظومة المتغيرات المكانية، وموقف الحالات غير القانونية، والإجراءات التي اتُخذت بحق المخالفين.

وأكد نائب المحافظ، أهمية تسريع وتيرة العمل وتذليل العقبات أمام إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع حفاظًا على حقوق الدولة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة للتعامل الفوري مع أي تعديات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.