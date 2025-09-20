قال مشغلو مطارات أوروبية، السبت، إن هجومًا إلكترونيًّا استهدف مزود خدمة لأنظمة تسجيل الوصول والصعود في عدد من المطارات بالقارة العجوز، ما تسبب في تعطيل العمليات وتأخير وإلغاء رحلات جوية في مطارات بروكسل وبرلين ولندن.

وأعلن مطار بروكسل الدولي في بلجيكا، تعرضه لهجوم إلكتروني، تسبب في تعطل خدمات تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة.

وأفاد بيان صادر عن مطار العاصمة البلجيكية، بأن الهجوم استهدف مزود خدمة أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، ما أثر على عدة مطارات أوروبية، بحسب شبكة الشرق.

وأضاف البيان: «نتيجة لهذا الهجوم لم يعد بالإمكان سوى تسجيل الوصول والصعود يدويًّا».

وأوضح البيان، أنَّ المطار يعمل جاهدًا على حل المشكلة بأسرع وقت ممكن، محذرًا من أنَّ ذلك سيؤثر بشكل كبير على جدول الرحلات، وسيؤدي إلى تأخير وإلغاء الرحلات.

ونصح البيان، المسافرين الذين لديهم رحلات مجدولة اليوم السبت بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران قبل الوصول إلى المطار، والحضور إلى المطار فقط في حال تأكيد رحلتهم.

بدوره، حذر مطار هيثرو من التأخير الناجم عن مشكلة فنية لدى أحد مزودي الخدمة.

فيما قال مطار برلين في بيان على موقعه الإلكتروني: «بسبب عطل فني في أحد مزودي الأنظمة عبر أوروبا، أصبحت أوقات الانتظار أطول عند تسجيل الوصول. نعمل على إيجاد حل سريع».

وصرح متحدث باسم مطار فرانكفورت، بأنّ المطار لم يتأثر بالهجوم، إذ نصحت المطارات المتضررة الركاب الذين لديهم رحلة مقررة السبت بتأكيد سفرهم مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار.

في الإطار، قالت شركة «إيزي جيت» البريطانية، إنها لا تتوقع أن تؤثر المشكلة على جدول رحلاتها لبقية يوم السبت، بعد أن أبلغت مطارات أوروبية رئيسية عن تأخيرات بسبب هجوم إلكتروني.

وأفاد متحدث باسم شركة الطيران البريطانية عبر البريد الإلكتروني: «نحن على علم بوجود مشكلة في نظام تكنولوجيا المعلومات تؤثر على عدد قليل من المطارات. وبينما نعمل حالياً كالمعتاد، ولا نتوقع أن يؤثر ذلك على برنامج رحلاتنا لبقية اليوم، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب».

بدورها، أعلنت شركة RTX، المالكة لشركة «كولينز» الأمريكية للطيران، أنّ التأثير يقتصر على تسجيل وصول العملاء الإلكتروني وتسليم الأمتعة، موضحة أنه يمكن التخفيف من حدته من خلال عمليات تسجيل الوصول اليدوي.

وأضافت الشركة في بيان: «علمنا بوجود خلل إلكتروني في برنامج MUSE الخاص بنا في مطارات مختارة. نعمل بنشاط على حل المشكلة لاستعادة العمل الكامل في أسرع وقت ممكن».