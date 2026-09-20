أعلن نادي ريال مدريد اعتراضه رسميًا على عدد من القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة أتلتيكو مدريد، التي انتهت بخسارة الفريق الملكي 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الرسمي، تناول خلاله أبرز الحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا خلال ديربي العاصمة، وفي مقدمتها بعض التدخلات التي لم تشهد إشهار البطاقة الحمراء.

وتوقف النادي عند تدخل كوتي روميرو، مدافع أتلتيكو مدريد، على جود بيلينجهام، موضحًا أن الحكم أورتيز أرياس اكتفى بمنح اللاعب بطاقة صفراء، رغم مراجعة الواقعة من جانب حكم تقنية الفيديو.

ويرى ريال مدريد أن التدخل على قدم بيلينجهام كان يستحق عقوبة أشد، معتبرًا أن قرار الاكتفاء بالبطاقة الصفراء أثار اعتراضات داخل النادي.

كما أشار البيان إلى واقعة أخرى بعد نحو 9 دقائق، عندما تدخل كانج إن لي على فيديريكو فالفيردي، بعدما اصطدمت قدم لاعب أتلتيكو بكاحل لاعب ريال مدريد.

وأوضح النادي أن الحكم كان قريبًا من الواقعة وشاهدها بشكل واضح، لكنه لم يشهر أي بطاقة ضد كانج إن لي، كما لم يتدخل حكم تقنية الفيديو لمراجعة الحالة.

وجاءت اعتراضات ريال مدريد في الوقت الذي شهدت فيه المباراة طرد لاعبه دين هويسن، وهو القرار الذي زاد من حدة الجدل حول القرارات التحكيمية خلال اللقاء.

وبهذه الخسارة، توقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد سقوطه أمام غريمه أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.