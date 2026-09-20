أوبلاك يكشف سر فوز أتلتيكو في ديربي مدريد

كشف السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، أسباب فوز فريقه على ريال مدريد في ديربي العاصمة، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة قوية واستحق حصد النقاط الثلاث.

وقال أوبلاك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "من المؤسف أننا لم نحافظ على نظافة شباكنا، لكننا قدمنا مباراة جيدة للغاية. منحنا ريال مدريد فرصة للعودة إلى اللقاء، إلا أن الأهم في النهاية هو تحقيق الفوز".

وأضاف: "نحن سعداء جدًا بالحصول على النقاط الثلاث، فالانتصار مهم للغاية، لكن مشوار الدوري لا يزال طويلًا، وعلينا مواصلة العمل".

وتطرق حارس أتلتيكو مدريد إلى واقعة طرد دين هاوسن، مدافع ريال مدريد، قائلًا: "لا أعرف، الحكم ذهب لمراجعة الحالتين واتخذ قراره في النهاية".

وأوضح: "إذا كان قد تم طرد أحد لاعبينا أمام فياريال، فكان ينبغي أن يحدث الأمر نفسه هنا أيضًا، أما إذا لم يتم طرد لاعبنا في مباراة فياريال، فلم يكن من المفترض أن يحدث الطرد في هذه المباراة كذلك".

واختتم أوبلاك تصريحاته بالحديث عن حالة الفريق داخل غرفة الملابس، مؤكدًا: "الأجواء في غرفة الملابس ممتازة، لقد قدمنا مستويات جيدة في المباريات الأخيرة، رغم أنها كانت مواجهات صعبة للغاية".

وشدد الحارس السلوفيني على أهمية الانتصار في الديربي، خاصة في ظل المنافسة القوية خلال الموسم، مؤكدًا أن الفريق يسعى للحفاظ على مستواه ومواصلة حصد النتائج الإيجابية في الجولات المقبلة.