مدير الرعاية الصحية في الأقصر يتابع انتظام العمل عبر غرفة الطوارئ

تابع الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، اليوم الأحد، انتظام سير العمل بالإدارات والأقسام، خلال اجتماع غرفة طوارئ «العمل عن بُعد»، للوقوف على معدلات الإنجاز ومدى الالتزام بساعات العمل والمهام المحددة.

وناقش الاجتماع -وفقًا لبيان صادر- آليات التواصل بين الإدارات، وانتظام رفع التقارير ومتابعة المهام المنفذة، إلى جانب استمرار المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية، وأعمال الصيانة الدورية والوقائية للأجهزة والمعدات، واستكمال الإجراءات التصحيحية للملاحظات الرقابية.

ووجّه الملاح باستمرار متابعة انتظام العمل داخل المنشآت الصحية، والالتزام بمعايير مكافحة العدوى، مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والمخزون الاحتياطي، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.

ويواصل فرع الهيئة تطبيق آليات «العمل عن بُعد» وفق الضوابط المنظمة، بالتوازي مع متابعة انتظام العمل في المنشآت الصحية، في إطار دعم كفاءة التشغيل وترشيد الموارد والتحول الرقمي داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.