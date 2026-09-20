سيمينيو بعد فوز مانشستر سيتي: مواجهة صعبة وثقافة جديدة مع ماريسكا

أبدى الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب مانشستر سيتي، سعادته بالانتصار المثير الذي حققه فريقه أمام سندرلاند، في مباراة شهدت تسجيل 8 أهداف، مؤكدًا أن الأهم بالنسبة له كان حصد النقاط الثلاث.

ونجح مانشستر سيتي في حسم المواجهة لصالحه، ليواصل نتائجه الإيجابية في بداية الموسم تحت قيادة الإيطالي إنزو ماريسكا، في الوقت الذي أشاد فيه سيمينيو بالتطور الذي يشهده الفريق منذ تولي المدرب الجديد المسؤولية.

وقال سيمينيو عقب اللقاء: "عندما تفوز في النهاية، فمن الطبيعي أن تستمتع بالمباراة، أما إذا انتهت بالخسارة، فمن المؤكد أن شعورك سيكون مختلفًا".

وأضاف: "كنا متحدين كفريق طوال المباراة، وتمكنا من حصد النقاط الثلاث. كانت مواجهة ممتعة بالفعل، لكن سعادتنا الأكبر جاءت من قدرتنا على تحقيق الفوز في النهاية".

وتابع اللاعب الغاني: "البداية جيدة حتى الآن، لكن لا نريد أن نعتقد أننا وصلنا إلى شيء كبير مبكرًا. لدينا فترة التوقف الدولي الآن، وسيحصل اللاعبون على فرصة لاستعادة طاقتهم مع منتخباتهم، وبعد العودة سنركز مجددًا على مواصلة العمل".

وتحدث سيمينيو عن علاقته بالمدير الفني إنزو ماريسكا، قائلًا: "الأمور رائعة، ماريسكا جاء إلى الفريق والجميع يحاول التأقلم مع أفكاره وطريقته، ونشعر أننا نبني ثقافة مميزة داخل المجموعة".

وأضاف: "نأمل أن نستمر بهذا الشكل وأن نحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الفترة المقبلة".

وأشاد جناح مانشستر سيتي بالمستوى الذي قدمه سندرلاند، رغم خسارته المباراة، مؤكدًا أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق.

وقال: "كانت معركة صعبة، وكنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون كذلك. سندرلاند يمتلك فريقًا جيدًا للغاية، وتمكن من وضعنا تحت ضغط وجعل المباراة صعبة علينا في العديد من الفترات".

واختتم سيمينيو تصريحاته قائلًا: "لقد جعل سندرلاند الأمور صعبة على جميع الفرق التي واجهها حتى الآن، ولذلك كنا ندرك أننا أمام اختبار قوي، وفي النهاية نحن سعداء بالحصول على النقاط الثلاث".