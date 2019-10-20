 كينيا تدشن المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد 1.5 مليار دولار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كينيا تدشن المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد 1.5 مليار دولار

نيروبى- أ ش أ:
نشر فى : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 9:39 ص | آخر تحديث : الأحد 20 أكتوبر 2019 - 9:39 ص

دشن الرئيس الكيني أوهورا كينياتا المرحلة الثانية من مشروع ستاندارد جوج للسكك الحديدية أكبر مشروع بنية أساسية فى كينيا منذ الاستقلال وذلك بعد عامين من اكتمال المرحلة الأولى من المشروع.
ويربط المشروع بين العاصمة نيروبي ونايفاشا في إقليم ناكورو، حيث تم بدء تشغيل الخط الجديد لحركة الركاب فقط.
وقالت كانز دينا المتحدثة باسم الرئاسة إن المرحلة الثانية من مشروع السكك الحديدية تضم أربع محطات وسوف يتم تشغيل القطارات بواقع ثلاث رحلات يوميا.
من جانبه قال رئيس هيئة السكك الحديدية موسميبى موما إنه تم تشييد المرحلة الثانية من المشروع بواسطة شركة صينية وتكلفت مليار ونصف المليار دولار بتمويل من أحد البنوك الصينية الكبرى.


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